"Nessuno si educa da solo", c’è Novara

Un momento di approfondimento per parlare di educazione e strumenti educativi con un esperto d’eccezione, Daniele Novara (nella foto), psicopedagogista e fondatore del Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza e autore, fra gli altri, del libro "Nessuno si educa da solo. Una vita da pedagogista". L’incontro, promosso dal Comune di Empoli e organizzato in collaborazione con il Centro Studi Bruno Ciari, è in programma giovedì 4 aprile 2024 dalle ore 17.30 al Palazzo delle Esposizioni, in piazza Guido Guerra.

L’iniziativa, dal titolo "Nessuno si educa da solo - Affrontare con coraggio le sfide educative dei nostri bambini e ragazzi", è rivolta a insegnanti, educatrici ed educatori, genitori e a tutta la cittadinanza in generale: l’ingresso è gratuito, tuttavia è gradita la prenotazione. Daniele Novara, pedagogista, counselor e formatore, dal 1989 è direttore del Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza. Esperto in processi di apprendimento in situazioni di conflittualità ha ideato "Litigare bene", il metodo maieutico per la gestione dei litigi infantili, e diversi strumenti didattici finalizzati a favorire l’apprendimento dei conflitti. È autore di numerosi libri, l’ultimo dei quali appunto "Nessuno si educa da solo. Una vita da pedagogista" (Sonda, 2023).