Nessun aumento per Irpef e Imu. Tanti gli interventi in cantiere

Niente aumenti per quel che riguarda le aliquote di Irpef ed Imu, attenzione al sociale e ai servizi. E un occhio alla manutenzione del territorio e agli interventi in termini di edilizia scolastica, alcuni dei quali in corso proprio in questo periodo. Questi i tratti salienti del bilancio di previsione 2024-2026, discusso ed approvato nei giorni scorsi dalla maggioranza nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale di Cerreto Guidi. "È stato un lavoro enorme che consente di proseguire con lavori importanti. Non ci sono aumenti di aliquote. È cresciuta la spesa sociale e grazie anche ai fondi del Pnrr sarà possibile compiere azioni importanti – ha spiegato il sindaco Simona Rossetti –. Sono cresciuti i servizi educativi, alla persona, sociali, scolastici, mensa, trasporti, sport. I finanziamenti che siamo riusciti a intercettare sono tanti e stanno andando in gara anche opere complesse come la messa in sicurezza del versante Ripa e la nuova scuola d’infanzia". A proposito di via Ripa, i primi due stralci dell’opera del progetto esecutivo e definitivo per quanto concerne le operazioni di bonifica e consolidamento del dissesto franoso a San Rocco, prevedono un impegno economico di circa 1.200.000 euro. "E’ cresciuta la spesa sociale e sarà possibile compiere interventi a nostro avviso importanti anche sul fronte della disabilità e degli anziani – ha concluso Rossetti, – abbiamo continuato a puntare sulla cultura, con una serie di proposte ed iniziative rese possibili anche dal recupero della Biblioteca".