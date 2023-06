Nella morsa del cantiere Divieti e disagi a Ponte a Elsa

I lavori andranno avanti fino al 2024, ma si uniranno a quelli per l’Ecopark per trasformare Ponte a Elsa. Dopo l’aggiudicazione dell’appalto siamo finalmente in fase di cantiere per l’intervento di riqualificazione delle aree verdi di Ponte a Elsa e la realizzazione della nuova pista ciclabile che si unirà a quella esistente. L’opera, interamente finanziata con fondi ministeriali, inizialmente prevedeva un contributo di 300mila euro, poi incrementato di 60mila euro alla luce del ‘decreto aiuti’.

I lavori comporteranno però divieti e disagi all’interno della frazione: da lunedì e fino al completamento della prima fase del cantiere, via Osteria Bianca nel tratto compreso tra via della Concordia e via Gobetti diventerà a senso unico con divieto di sosta. Idem in un tratto di via Gobetti e via Fasolo, mentre in via Fratelli Cervi ci sarà l’obbligo di svolta a destra per chi viaggia in direzione sud. La fase 2, in concomitanza con la conclusione dei lavori, porterà alla revoca di questi provvedimenti, ma sempre in via Fasolo, nel tratto compreso tra via Fratelli Cervi e via Agnoletti, resterà il senso unico alternato, mentre in via Agnoletti, all’intersezione con via Fasolo, ci sarà l’obbligo di svolta a destra per chi viaggia in direzione sud. L’ intervento rientra nelle opere finanziate con risorse Pnrr relativo al Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare, Pinqua.