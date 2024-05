Negozio di abbigliamento cerca un commesso

Esercizio commerciale di Empoli ricerca commesso per negozio di biancheria e abbigliamento. Il profilo ideale? Un giovane motivato, con mansioni di accoglienza e accompagnamento alla scelta dei clienti, capace di apprendere la sistemazione degli scaffali e delle vetrine in un negozio medio-grande. È gradito che la risorsa abbia il diploma e una buona conoscenza dell’inglese. Offerto contratto a tempo determinato, in modalità full time o orario spezzato. L’orario di lavoro previsto è dal lunedì al sabato dalle 9,30 alle 13 e dalle 16 alle 20. Non è richiesta esperienza ma il desiderio di apprendere un mestiere; il contratto è finalizzato a un tempo indeterminato dopo l’apprendistato. Sono richieste conoscenze informatiche base e una buona dimestichezza con Ms Office. Per candidarsi alla posizione accedere al portale di Toscana Lavoro (www.lavoro.regione.Toscana) entro il 15 maggio.