Negoziante rapinato a 82 anni : "Troppa paura, chiudo l’attività"

EMPOLI

"Moralmente mi sento distrutto. Non ho più voglia di andare avanti. Dopo 64 anni di ininterrotta attività, il prossimo 30 giugno chiuderò definitivamente bottega". Sono le amare parole di Ilio Mugnaini, 82 anni, titolare dello storico negozio Euronics, in via Masini, vittima l’altra sera di una brutta rapina durante l’orario di chiusura. Erano circa le 20.20, la clientela se n’era andata e il proprietario ne aveva approfittato per andare in bagno. Ma fuori, nascosto da qualche parte, qualcuno stava studiando le sue mosse per poi entrare in azione. "Stavo uscendo dal bagno e l’ho visto entrare rapidamente – racconta Mugnaini – Gli sono andato subito incontro e ho cercato di fermarlo, ma non ci sono riuscito".

Il malvivente con un cappuccio in testa, molto probabilmente straniero, si è diretto alla cassa ed è riuscito a prendere i soldi che erano contenuti all’interno: poco più di 150 euro, ma la cifra è ancora da quantificare con precisione. "Ho tentato di impedirglielo come potevo – riprende il titolare – Ma lui mi ha dato una spinta molto forte gettandomi alla parete. La botta è stata forte, ma più che i lividi esterni brucia la ferita interna. Sono davvero tanto amareggiato, scoraggiato e molto arrabbiato. Purtroppo questo è l’ultimo episodio di una lunga serie che mi sono capitati in tanti anni di lavoro. La mia è una bottega storica che adesso però cesserà per sempre l’attività. Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che mi ha fatto decide che era arrivato il momento di dire basta".

Il bandito, una volta ottenuto ciò che voleva, è fuggito a piedi facendo perdere le proprie tracce. A Mugnaini non è rimasto altro che avvertire immediatamente le forze dell’ordine. I carabinieri della compagnia di Empoli si sono subito precipitati sul posto, ma del rapinatore non c’era più traccia. La vittima ha cercato di fornire tutti gli elementi utili ai militari ai fini delle indagini. Le ricerche sono in corso.

Irene Puccioni