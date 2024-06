"Necessario spingere per nuovi investimenti"

1) "E’ importante avere un’idea precisa di dove si vuole andare, mettendo al centro il bene della collettività senza fermarsi a interventi circoscritti, ma avendo la lungimiranza di chi non cerca un ritorno immediato in termini di consensi".

2) "L’adeguamento e la manutenzione puntuale della rete viaria e delle principali vie d’accesso pedonali al paese da collegare con idonei percorsi ai parcheggi esistenti. Assoluta contrarietà alla costruzione del nuovo parcheggio interrato nel Parco Corsini, un’opera i cui benefici in termini di posti auto sono ampiamente superati dall’impatto economico e ambientale sul principale polmone verde cittadino. Centro storico, Padule e Cerbaie sono i nostri gioielli che hanno bisogno di migliore promozione attraverso una gestione imprenditoriale del “marchio” Fucecchio".

3) "Un grande piano delle manutenzioni e del verde, una mappatura puntale dello stato delle infrastrutture fisiche e digitali che porti anche qui importanti investimenti: è inaccettabile che ancora nel 2024 ci siano famiglie e imprese senza gas metano, acquedotto, fognature o collegamento internet veloce. Previsione di zone mercatali e nuove aree sportive che possano incentivare investimenti privati e nuove politiche abitative che facciano tornare le frazioni dei paesi più vivi, vissuti e quindi più sicuri".

4) "Mi impegno ad avere sempre un dialogo apertamente costruttivo. A far sì che si possa sfruttare a pieno le capacità degli uffici comunali potenziandoli e semplificandone la burocrazia così da poter dare sempre risposte certe e rapide a chi fa impresa. Grazie all’attenzione dimostrata dal Governo centrale già in questa fase, porterò a Roma le istanze di interi settori produttivi e delle filiere del nostro territorio che stanno soffrendo a causa di crisi del settore e per le tensioni internazionali in corso".