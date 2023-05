Nasce Lile, centro culturale georgiano

EMPOLI

Il taglio del nastro “ideale“ è previsto per oggi alle 15, l’appuntamento è nei locali della Misericordia di Empoli. È qui che nascerà l’associazione e centro culturale georgiano Lile. Lo scopo? "Unire i nostri connazionali che vivono in città e coinvolgerli in progetti creativi. Fare promozione della Georgia in Italia e presentare il patrimonio culturale secolare autoctono". Secondo l’associazione, "la conservazione dell’identità nazionale è particolarmente importante nelle condizioni della globalizzazione contemporanea. Tuttavia, per il progresso e lo sviluppo della società, è necessario conoscere la cultura di altre persone, comunicare con loro, assimilare le conquiste e le innovazioni moderne e stringere contatti creativi". Ecco perché tra gli obiettivi di Lile c’è la realizzazione di progetti culturali e cognitivi, la creazione di un club giovanile e l’intenzione di mantenere il legame degli adolescenti georgiani con la loro patria. Un’associazione, dunque, fondata con l’idea di dedicare delle vere e proprie giornate alla cultura georgiana, organizzare mostre e festival, condurre incontri con rappresentanti di vari campi dell’arte ma anche promuovere programmi turistici. Un passo in più verso l’abbattimento degli stereotipi. La giornata culturale georgiana in Italia si festeggerà domani con prodotti e vini tradizionali.