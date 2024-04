Nasce il polo delle famiglie. Asilo nido e spazio condiviso: "Sostegni per la genitorialità"

Un Polo per le famiglie a La Casaccia, nell’edificio lungo la Volterrana a Montespertoli che ospita la struttura educativa. Il piano è seguito da Alessio Mugnaini, sindaco uscente e candidato per la lista “Vivo Montespertoli“. Si cerca anche di azzerare le liste d’attesa: "Con la realizzazione di questa nuova struttura e del Polo 0-6 di via Schiavone – afferma Mugnaini – puntiamo a superare lo standard europeo per l’offerta di posti al nido. Con questo ulteriore passo avanti potremmo garantire un posto al nido a tutti i piccoli eliminando le liste d’attesa. Continueremo a lavorare per rendere Montespertoli un luogo sempre più a misura di famiglia, investendo in servizi di qualità". Il nuovo Polo per le famiglie sarà un centro dedicato al benessere delle famiglie montespertolesi. Il piano superiore dell’edificio ospiterà una ludoteca: luogo di giochi ma anche di incontri per i genitori. Tra le attività previste: percorsi di sostegno alla genitorialità con esperti, gruppi di auto-supporto, mediazione familiare per coppie in fase di separazione o divorzio, incontri dedicati ai genitori separati o divorziati, incontri informativi e formativi, aperti a tutte le famiglie del territorio. Al piano terra, il nido d’infanzia esistente potrà accogliere fino a 60 bambini. Questo permetterà al paese, puntualizza il candidato, di superare gli standard europei sull’offerta dei posti al nido e di assicurare un ambiente accogliente e inclusivo. "Non stiamo parlando soltanto di idee: il Polo 0-6 è in corso di realizzazione e aprirà le porte con l’anno scolastico 2026-27. L’introduzione di un Polo delle Famiglie consentirà di rafforzare le politiche per l’infanzia del comune, garantendo a tutti i bambini e le bambine un posto al nido", conclude Mugnaini.

A.C.