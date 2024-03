Musica sacra del Seicento a Il Momento

EMPOLI

Sta volgendo al termine la rassegna musicale “Domeniche in salotto”, promossa dall’Associazione Il Contrappunto, che ha avuto un bel successo al Teatro Il Momento di Empoli. "Abbiamo ottenuto un ottimo risultato, che ha superato le nostre aspettative – afferma il maestro Damiano Tognetti, presidente dell’associazione Il Contrappunto –. Siamo grati per l’entusiasmo e la forte partecipazione ricevuta fin ora dal pubblico. E invitiamo a non perdere i nostri ultimi due concerti, che saranno accompagnati da un aperitivo in un’ambiente accogliente".

Il prossimo appuntamento è per oggi alle 16 con “Laudate Dominum - Musica sacra del Seicento“, con la soprano Rossana Bertini soprano, accompagnata da Andrea Benucci alla tiorba e Giacomo Benedetti al clavicembalo. La concertazione prevede musiche di Frescobaldi, Cavalli, Caccini e Monteverdi.

Il gran finale, invece, è fissato per domenica 24 marzo alla stessa ora con i solisti dell‘Orchestra da Camera Fiorentina Damiano Tognetti e Riccardo Capanni ai violini, Leonardo Bartali alla viola, Iacopo Luciani al violoncello, Andrea Lombardo al contrabbasso, Francesco Darmanin al clarinetto, Vincenzo Felicioni al fagotto e Andrea Mugnaini al corno. Eseguiranno Schubert Ottetto in Fa maggiore D 803.