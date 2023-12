Musica e arte. Fine settimana ricco di iniziative

MONTELUPO FIORENTINO

Quello all’orizzonte per gli abitanti di Montelupo (e non solo) sarà un fine settimana di grandi appuntamenti a teme Natalizio, tra musica e arte. Si parte domani alle 21 con il concerto del Maggio Musicale Fiorentino presso la chiesa di San Giovanni Evangelista in via Baccio da Montelupo. Sulle note di Bach e Vivaldi si esibirà il mezzosoprano Nadia Sturlese (mezzosoprano), accompagnata da Laura Mariannelli e Fabio Montini al violino, da Jorg Winkler alla viola, da Michele Tazzari al violoncello e da Fabrizio Petrucci al contrabbasso. Il giorno successivo, sabato, sempre nello stesso luogo alle 21 spazio invece al concerto Gospel a cura dell’associazione culturale officina Malmantile. Dopo la musica ecco l’arte con un nuovo appuntamento della rassegna “Discover Montelupo“, che nel weekend prevede una serie di visite guidate nei musei e nei luoghi di maggior interesse. Nello specifico sabato 16 il protagonista sarà l’Archivio Museo Bitossi (il primo turno della visita è completo, ma rimangono dei posti per quello delle 16.30). Domenica, invece, sotto la lente finirà lo studiogalleria dell’artista Marco Bagnoli, in collaborazione con la ProLoco di Montelupo (prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected]) e il Museo della ceramica (prenotazione consigliata chiamando lo 0571 1590300). Previste anche attività e laboratori che ruotano attorno alla ceramica come “Pottery Potterty! - Corso di ceramica a tema natalizio“ o “ArcheogiOCAndo“, che trasformerà per la giornata di sabato il Museo Archeologico nel tabellone del grande gioco dell’oca tra cose da imparare, prove da superare e trabocchetti da evitare. (prenotazione entro le 13 di domani chiamando o inviando messaggio whatsapp al 339 4666461). Infine, domenica alle 17 ecco “Tutti al museo“, con il laboratorio per bambini “Stella di Natale in argilla”, alla Fornace del Museo (prenotazioni allo 0571 1590300 o a [email protected]). In centro storico poi attività di animazione con la Casa di Babbo Natale a cura del Ccn “Borgo degli Arlecchini”, i “Giochi Antichi” organizzati dalla Pro Loco e la musica della Banda di Malmantile.