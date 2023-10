Musica a Vinci. Il trio Archipiano alla Sala Adams

Torna la rassegna "Musica Vinci", organizzata dal Cfcm di Sovigliana con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Città Metropolitana di Firenze, che sabato prossimo alle 21.15 offrirà un altro imperdibile concerto di musica classica. Dopo i tre appuntamenti di grande successo con trio d’archi Paganini&Friends, stavolta toccherà al concerto intitolato "Archipiano", a cura dell’ensemble Kammerkonzert con il maestro Augusto Vismara alla viola, Andrea Sernesi al violoncello ed Elisa Racioppi al pianoforte. Il programma prevede l’esecuzione di Hans Sitt "3 Phantasiestucke opera 58" e "Album latter opera 39" per viola e pianoforte, "Triosatz Adagio" per viola, violoncello e pianoforte dello stesso Vismara e "Serenade opera 73" per viola, violoncello e pianoforte di Robert Kahn. Il concerto si terrà presso la Sala Adams del Centro di Formazione e Cultura Musicale, in via Don Ezio Canovai a Sovigliana di Vinci. L’ingresso è gratuito, mentre per informazioni è possibile telefonare al numero 348 2737140 o scrivere una email all’indirizzo [email protected]. I protagonisti di questa rassegna sono giovani talenti del territorio under 32 guidati dal maestro Augusto Vismara, che è stato prima viola al Teatro alla Scala, all’Orchestra di Santa Cecilia di Roma, al Maggio Musicale Fiorentino e al Teatro La Fenice di Venezia, oltre ad aver effettuato tournée in Australia, Giappone, Usa e nord Africa con vari ensemble sia come violista che come violinista. Vismara ha ispirato anche i maggiori compositori italiani (Berio, Bussotti, Gorli, Pennisi, Fedele, Incadorna, Donatoni), dei quali ha eseguito opere in prima assoluta a lui dedicate. Artista tra i più importanti sulla scena italiana, ha poi intrapreso la carriera di direttore d’ Orchestra dedicandosi al repertorio sinfonico ed operistico romantico e del Novecento. La rassegna si chiuderà sabato 25 novembre, sempre presso la Sala Adams del Centro di Formazione e Cultura Musicale di Sovigliana, con lo spettacolo "Ludwig van" per violino e pianoforte con musiche di Beethoven e Bartòk. Protagonisti ancora Vismara al violino ed Elisa Raccioppi al pianoforte.