Multiverso tra fumetti, musica e cosplay: torna Ludicomix a Empoli

L’attesa è finita. Parola d’ordine? Multiverso. È questo il tema di Ludicomix 2024, che torna oggi a invadere il centro storico di Empoli. Al via l’edizione numero 19 della manifestazione rivolta agli appassionati di fumetti, illustrazioni, musica e cosplay. Per tutto il weekend - e quindi fino a domani - tante opportunità di divertimento per grandi e piccini. I protagonisti assoluti saranno loro; videogame, giochi da tavolo e giochi di ruolo. La manifestazione, che richiama ogni anno migliaia di appassionati del genere, aprirà i battenti alle 9.30. Il programma di oggi è variegato; gara di disegno, torneo di Just Dance, panel e workshop legati al gaming, ma anche spettacoli di magia e concerti, come quello delle 16 sulle musiche tratte da anime e videogiochi. Al Fantasy Park, focus sul mondo Disney con set fotografici interattivi, karaoke e laboratori di cartapesta. Dalla lettura dei tarocchi, al tiro con l’arco, spazio ai quiz dedicati a Marvel con tanto di foto ricordo insieme ai personaggi. Non mancheranno attività per i fan di Harry Potter e Ghostbusters: tutto può succedere.

Prove su campo di paintball, mini corsi di scherma storica gratuiti e torneo di spade. I più piccoli potranno prendere parte al laboratorio per bacchette magiche, oppure, alle 17, unirsi al "Tè con le Principesse" dopo essere passati dallo stand truccabimbi ispirandosi al personaggio preferito. Cuore degli eventi è il Palazzo delle Esposizioni in piazza Guido Guerra, dedicato agli stand di fumetto, gioco e videogioco con possibilità di acquisto gadget. Nello spazio che collega il Pala Expo e il Fantasy Park ci saranno Le Vanvere con attività d’arte e artigianato, mentre in piazza della Vittoria sarà allestito il Main Stage. Tutti al Chiostro degli Agostiniani per il programma "Edutainment&Social" dedicato ai futuri divulgatori. Biglietti in prevendita o in loco.

Ylenia Cecchetti