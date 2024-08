Multiutility, il dibattito: "No alla quotazione?. Il Pd ora passi ai fatti"

"No alla quotazione in Borsa della nuova Multiutility, sì all’apertura di un confronto sulla natura della nuova partecipata". È quanto sollecitato a livello di Empolese Valdelsa dai consiglieri comunali di Buongiorno Empoli, Montelupo è partecipazione, In Comune per Vinci, Viviamo Capraia e Limite, L’è tutto da rifare e Pci, alla luce della posizione contraria alla quotazione di Alia Multiutility espressa qualche giorno fa dal segretario regionale dem Emiliano Fossi. "Apprezziamo la presa di posizione del Pd regionale ma ora, alle parole, devono seguire i fatti: le delibere di costruzione e quotazione della Multiutility votate dai consigli comunali dell’Empolese Valdelsa devono variare, togliendo l’ipotesi della quotazione – hanno detto i consiglieri in questione – chiediamo di andare oltre, riaprendo una discussione sulla natura privatistica dell’azienda. Alia Multiutility continua, grazie ai cittadini che pagano le tariffe, a generare utili. Per noi invece questa società deve tornare a essere un’azienda che, per conto dei Comuni, gestisce un servizio pubblico nel miglior modo possibile sul piano ambientale e sociale. Per dimostrare che la volontà politica è cambiata, la rinuncia alla quotazione in Borsa è un piccolo passo per far tornare i cittadini a essere aventi diritto dei servizi".