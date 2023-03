Mr Sax in viaggio Lorenzo Simoni al teatro Shalom

EMPOLI

La stagione concertistica del Centro Busoni non conosce sosta e torna puntuale anche questa settimana. La cornice sarà nuovamente il teatro Shalom di Empoli, dove domani alle 21 arriverà "Mr Sax in viaggio" con Sax Ensemble del Conservatorio "Francesco Cilea" di Reggio Calabria, per una serata dedicata al saxofono e alle sue mille sfaccettature. Sul palco a dirigere salirà Sandro Tani, che accompagnerà come solista Lorenzo Simoni, uno dei talenti più cristallini del sax. Dopo aver conseguito la laurea specialistica di saxofono classico con lode e menzione d’onore al Conservatorio di Livorno, Simoni è stato selezionato come finalista al concorso Internazionale "Chicco Bettinardi" e chiamato a suonare alla chiusura del 10° Jazz Festival di Piacenza. Nel 2014 e 2016 è finalista al Concorso Massimo Urbani, dove riceve il premio della critica e una borsa di studio che, a sua volta, frutterà un’ulteriore borsa per il Berklee College of music (Boston, Massachusetts). Nel 2020 è Primo premio assoluto al concorso "My Favorite Sax" di Empoli e l’anno scorso ha vinto il prestigioso Conad Jazz Contest insieme al gruppo "Five Angry Man". In veste di compositore, pubblica il suo primo lavoro, "Candela", per saxofono solo per le edizioni "DaVinci Publishing". L’ensemble del Conservatorio "Francesco Cilea" di Reggio Calabria nasce da un’idea di Sandro Tani con l’obiettivo di formare un grande gruppo di sax con gli studenti e creare una nuova opportunità di crescita formativa ed artistica, affrontando repertori dal mondo senza preclusioni di generi e stili musicali.

Questi i protagonisti: Massimiliano Girardi al sax sopraninotenore; Tommaso Michelotti e Angelo Papazzo al sax soprano; Vincenzo Capogreco, Vincenzo Martorello, Angela In Galilea e Angela La Torre al sax contralto; Antonio Gentile al sax tenore; Ruggero Capalbo al sax tenorebaritono; Davide Simone al sax baritono e Orlando Russo al sax bassocontralto. Il programma prevede musiche di Handel, Wagner, Reich, Vitali, Molinelli e in prima esecuzione assoluta Piano Nascosto, composizione per ensemble di saxofoni di Massimo Buffetti. I biglietti sono in vendita presso la Libreria Rinascita e Bonistalli Musica a Empoli oppure online sulla piattaforma eventbrite.