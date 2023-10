Mozione per il ponte sull'Arno tra Capraia Fiorentina e Montelupo: "Inaccettabile il ritardo"

Non intende placarsi la questione del ponte sull’Arno tra Capraia Fiorentina e Montelupo. A seguito dell’incontro con i cittadini in merito alla viabilità generale del Comune, svoltosi lo scorso 26 settembre, Diego Crocetti (coordinatore comunale Forza Italia Capraia e Limite) ha infatti deciso di mettere al corrente della tematica il capogruppo regionale Marco Stella, il quale ha promosso una interrogazione in consiglio regionale. "Visto che il ponte attualmente esistente non offrirebbe sufficienti garanzie di sicurezza – si legge nel documento – è inaccettabile il ritardo che si sta consumando per la realizzazione del nuovo ponte a Fibbiana. Le pratiche di esproprio starebbero rallentando la procedura. Da qui la richiesta sulla valutazione di diversi aspetti, dalla possibilità di migliorare il sottopasso tra Capraia e Montelupo alla realizzazione di un ponte bailey fino a quella di una passerella a Capraia e Limite".