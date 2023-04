Motoraduno di primavera Tra agonismo e turismo

"Un solo rombo, una sola passione". È lo slogan scelto per l’edizione 2023 della manifestazione: un doppio giro turistico alla scoperta del paesaggio collinare della Valdelsa. Il 37° motoraduno "Città di Castelfiorentino" è in programma nel weekend di sabato 15 e domenica 16 aprile con partenza da piazza Cavour. Organizzata dal Moto Club Castelfiorentino con il patrocinio del Comune, l’iniziativa è valida sia per il campionato toscano che per quello italiano turismo: sono attesi infatti decine e decine di appassionati provenienti da diverse regioni d’Italia. Si parte sabato alle 10.30 con l’inizio delle iscrizioni in piazza Cavour, che proseguiranno nel pomeriggio dopo una pausa pranzo in un ristorante convenzionato. Un’occasione per conoscersi e socializzare in vista del primo giro in motocicletta, la cui partenza è prevista alle 17.45. Il primo itinerario seguirà il tracciato Varna, Certaldo, sosta con aperitivo in Villa, Fiano, Montespertoli e Castelfiorentino. Domenica 16 aprile, dopo le iscrizioni (dalle 9 alle 12) i motociclisti percorreranno le vie del centro cittadino dirigendosi poi verso Montaione e passando per Santo Stefano. A Montaione sosta con aperitivo prima di proseguire per San Vivaldo, Il Castagno e infine Boscotondo.

"Il raduno promosso dal nostro Motoclub – osserva l’assessore Simone Bruchi – è divenuto un classico degli eventi primaverili. Ogni anno richiama decine di appassionati, dunque un’opportunità per far conoscere Castelfiorentino e la sua posizione strategica tra le principali città d’arte della Toscana".