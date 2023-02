Motivi di salute, studio e lavoro Scatta la procedura d’urgenza

La procedura classica prevede la prenotazione dell’appuntamento, con data, ora e luogo, mediante l’agenda online. Vi si accede identificandosi tramite Spid o carta d’identità elettronica. Quando invece esistono validi motivi di salute, studio, lavoro si può chiedere la procedura d’urgenza allegando la documentazione e il titolo di viaggio imminente, all’indirizzo pec della questura di competenza, o presentandosi agli sportelli dedicati con tutti i documenti richiesti.

"Le urgenze le valutiamo con celerità – assicura il dirigente del commissariato di Empoli, Francesco Zunino – Ci arrivano decine e decine di mail di richieste con motivazioni anche molto particolari". Il dirigente le valuta e poi la funzionaria amministrativa, Gabriella Grillo, si premura di contattare il cittadino e informarlo del responso. "Ci sono arrivate richieste di passaporto urgente per viaggi di nozze o per viaggi-regalo in occasione delle nozze d’oro – racconta la funzionaria Grillo – Ci scrivono anche sportivi che devono andare a gareggiare all’estero". Tra le mail più curiose quella di un cittadino che aveva necessità di prendere un aereo per partecipare come giurato ad una gara cinofila in Canada. Tra le richieste più commoventi quella di una mamma che doveva accompagnare la figlia a Londra per andare a salutare per l’ultima volta un amico affetto da una rara malattia. Il piccolo non ce l’ha fatta. Ma grazie al passaporto rilasciato con rapidità dall’ufficio di piazza Gramsci per mamma e figlia è stato possibile prendere quel volo. Per tutte le procedure d’urgenza, l’indirizzo a cui scrivere è: [email protected]

