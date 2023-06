Mostra Chianti È il momento del gran finale

La presenza di eccellenze vinicole e un pubblico numeroso ed entusiasta hanno caratterizzato fin qui la 65esima Mostra del Chianti di Montespertoli, che oggi si chiuderà in grande stile. La principale novità rispetto alle scorse edizioni sarà lo spettacolo di luci e proiezioni che illuminerà il palazzo comunale al calar del sole. Sarà proiettato infatti un video mapping progettato esclusivamente per questo evento, che attraverso immagini e animazioni accompagnate da musica su superfici tridimensionali darà vita a delle vere e proprie storie e illusioni ottiche creando un’esperienza immersiva per gli spettatori. Stasera alle 23.45 l’ultimo spettacolo di luci e suoni si concluderà con una sorpresa e con un brindisi con tutti i viticoltori che hanno partecipato a questa 65esima edizione.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa riserva il programma odierno. L’ultimo giorno della festa si aprirà con il raduno di auto d’epoca intitolato “Bacco e Motori” in piazza del Popolo. L’ultima degustazione si terrà invece dalle ore 19 con vini spumante di Montespertoli e di Champagne di Epernay, la cittadina francese gemellata. Nel pomeriggio, a partire dalle 17,30 in poi, spazio invece alla tradizionale sfilata e rievocazione storica a cura del Gruppo ‘900 di Montespertoli. Con partenza da Castello Sonnino fino a piazza del Popolo, si vedrà sfilare tanti personaggi del Novecento Italiano, dal sindaco al parroco, dal nobile al contadino.

Nel corteo i personaggi saranno intervallati con carri trainati da magnifiche bestie maremmane e chianine, ma non mancheranno nemmeno i cavalli e perfino i conigli. Alle ore 21, dal balcone del Palazzo Comunale, sarà decretata poi la contrada vincitrice del “Torneo delle Contrade di Montespertoli”. Successivamente il sindaco Alessio Mugnaini consegnerà il fiasco della vittoria al capitano della contrada vincitrice. Dopo che l’ultimo calice sarà rimasto vuote e l’ultimo visitatore si sarà allontanato per fare ritorno alla propria casa, sarà però già tempo di pensare ad una nuova edizione, quella targata 2024.