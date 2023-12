Lutto a Castelfiorentino: morto Gabriello Maggiorelli, l’ultimo partigiano

Castelfiorentino (Firenze), 19 dicembre 2023 – È morto all'età di 100 anni l'ultimo partigiano di Castelfiorentino ( Firenze), Gabriello Maggiorelli. Il 3 febbraio 1945 fu uno dei 119 volontari partiti dalla cittadina della Val d'Elsa per arruolarsi nei Gruppi di Combattimento del Corpo Italiano di Liberazione.

Nato nel febbraio 1923 nella vicina Gambassi Terme, era cresciuto in una famiglia di operai, con cinque sorelle. Iniziò a lavorare in fornace e qui si avvicinò agli ambienti comunisti. Nel 1942 fu richiamato per il servizio militare e fu inviato in Jugoslavia dove rimase 11 mesi, fino all'8 settembre 1943, giorno dell'armistizio, quando si mise in cammino nuovamente verso casa.

Tra il 1943 e il 1944 fece parte dei partigiani nella brigata 'A. Gramscì operante nel territorio di Coiano a Castelfiorentino. Il 3 febbraio 1945, pur vivendo in terre ormai liberate dagli Alleati, decise di partire per combattere per liberare l'Italia settentrionale, che era ancora sotto il controllo dei tedeschi. Combatté in prima linea sulla Linea Gotica arrivando fino a Bergamo.