Stroncato da un malore a 22 anni ex giocatore di calcio. Comunità sotto choc

Empoli, 25 novembre 2024 – Una comunità sotto choc, ieri sera è arrivata la tragica notizia della morte di un giovane di soli 22 anni, Assane Niang. Ponte a Elsa, frazione dei comuni di Empoli e San Miniato è sconvolta dal dolore per la perdita improvvisa di una giovane vita. Assane è stato stroncato da un malore in pochissimi minuti. E’ successo ieri sera, domenica 24 novembre, la notizia in pochi minuti si è diffusa in paese, suscitando profondo cordoglio. Fino all’anno scorso, il giovane aveva giocato in Terza categoria nell’Us Ponte A Elsa 2005 che lo ricorda in un post sui social: "Purtroppo ci è giunta una bruttissima notizia, quelle notizie che non vorremmo mai ricevere. Ieri sera ci ha lasciato a soli 22 anni un nostro ragazzo Assane Niang, colpito da un malore improvviso che ha stroncato la sua vita in pochi attimi . Assane ha giocato per diversi anni nella nostra scuola calcio, ad oggi era aiuto istruttori in tutte le categorie della scuola calcio, un ragazzone dal cuore d'oro, dai profondi valori. Lascia un vuoto immenso. Riposa in pace amico nostro”.