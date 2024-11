Anziano muore mentre fa la spesa. I clienti chiamano il 118, ma non basta

È stato colto da un malore mentre faceva la spesa. È morto così, nella tarda mattinata di ieri, un uomo di 88 anni, che si trovava all’interno della Coop di viale Pratese. Immediato l’allarme, lanciato sia dagli altri clienti del negozio sia dal personale presente. Sul posto, dopo la telefonata al 118, è così arrivata l’ambulanza medicalizzata della Misericordia di Sesto Fiorentino: i soccorritori hanno subito provato a praticare all’anziano tutte le necessarie manovre di rianimazione, per cercare di far ripartire il cuore che si era fermato all’improvviso. Nonostante i tentativi del medico e dei volontari però l’ottantottenne non ha mai ripreso conoscenza e al dottore non è rimasto altro da fare che dichiarare il decesso e attivare le procedure di legge per far riconsegnare la salma ai familiari. All’interno del negozio, vista la particolarità della situazione, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Sesto Fiorentino e della compagnia di Signa, per gli accertamenti del caso. Il quadro è però apparso subito molto chiaro, trattandosi in tutta evidenza di una morte per cause naturali senza il coinvolgimento di terzi. Non è stata quindi disposta l’autopsia e la salma dell’anziano è stata subito messa a disposizione dei familiari.

Tanto il cordoglio all’interno del supermercato, dove molte persone si trovavano ieri, come ogni mattina, per fare i loro acquisti e dove hanno assistito impotenti alla scena, che si è presentata davanti ai loro occhi in tutta la sua drammaticità, tipica di un intervento di rianimazione cardiopolmonare in un luogo pubblico.