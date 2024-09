Calcio in lutto, è morto Gaetano Salvemini. Allenò l’Empoli nella prima Serie A

Empoli, 6 settembre 2024 – A Empoli lo ricordano soprattutto per la stagione 1986/87, la prima degli azzurri in Serie A. Contrariamente a tutti i pronostici, la squadra si salvò all’ultima giornata grazie ad un incredibile combinazione di risultati e mister Gaetano Salvemini passò alla storia come il primo tecnico ad aver conquistato la permanenza nella massima categoria con quel piccolo club di provincia. Oggi, all’età di 82 anni, l’allenatore è morto nella sua casa di Reggio Emilia, dove viveva da tempo.

Nato a Molfetta il 15 gennaio del 1942, Salvemini aveva legato alla Toscana parte della sua carriera sia da calciatore e che da allenatore. Dal 1970 al ‘73 aveva militato proprio nell’Empoli, prima di passare alla Lucchese e poi al Siena. In maglia azzurra era tornato pochi anni dopo, chiudendo l’esperienza da giocatore per cominciare quella in panchina.

E’ passato alla storia dell’Empoli come il primo allenatore ad aver guidato la squadra nella sua prima, storica partecipazione al campionato di Serie A. Sempre da allenatore e sempre in Toscana aveva guidato anche la Lucchese nel 1997.