Ceramica in lutto, è morto Eugenio Taccini. Aveva 82 anni

Montelupo Fiorentino (Firenze), 24 gennaio 2025 – Maestro ceramista e pittore, ma anche politico locale e assessore. La Toscana è in lutto per la morte di Eugenio Taccini, 82 anni, simbolo di Montelupo Fiorentino dove era nato e aveva la sua bottega.

Noto in particolare per le rappresentazioni di Arlecchini e di Pinocchi, nel corso della sua vita era stato anche consigliere comunale dal 1975 al 1980 e assessore dal 1978. Sono sue le installazioni nel parco di Collodi e alcune sue opere nel 2000 hanno illustrato un'edizione di Pinocchio edita da Carlo Cambi editore. Allievo di Venturino Venturi, è venuto in contatto con pittori affermati come Beppe Serafini, Bruno Bagnoli, Marz Mannucci e Aldo Londi. Le sue opere si trovano in molti spazi pubblici e privati, e alcune fanno parte di collezioni internazionali prestigiose.

A Montelupo Fiorentino realizzò, tra le altre, l'importante opera pubblica 'Biciclette', costituita da alcune figure di ciclisti installate in varie aree del comune. Ha anche firmato un'edizione artistica da collezione del Barattolino Sammontana nel 2001. Cordoglio per la scomparsa di Taccini è stato espresso dal governatore toscano di Eugenio Giani: "Se ne va il custode di una delle arti più nobili e più caratteristiche della nostra regione, quella della ceramica - afferma il presidente della Regione -. Un maestro e un simbolo per la comunità di Montelupo, che aveva saputo conservare la tradizione di un artigianato antico e allo stesso tempo innovarla per traghettare quest'arte nella contemporaneità".