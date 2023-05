Morto a 32 anni, oggi l’autopsia

VINCI

Sarà eseguita oggi pomeriggio l’autopsia sul corpo di Matteo Moriani, il 32enne ritrovato morto dopo un incidente stradale in via Pietramarina a Vinci, avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 maggio. Il pm di turno ha disposto l’esame che sarà effettuato all’istituto di medicina legale di Careggi, per cercare di far luce sulla causa dell’incidente. Dopodiché la salma verrà restituita alla famiglia per il funerale. Dai primi rilievi della polizia municipale dell’Unione dei Comuni non ci sarebbero stati altri veicoli coinvolti nell’impatto; mentre purtroppo è stato chiaro fin da subito che la Fiat 500 del giovane, pizzaiolo di professione, originario del comprensorio del cuoio ma che viveva da qualche tempo nel comune di Vinci, aveva colpito violentemente un cipresso presente al lato della strada, tra Sovigliana e Vitolini. L’uomo è stato estratto dalle lamiere della sua vettura la mattina del 3 maggio, dopo che, intorno alle 7, è stato dato l’allarme. A notare l’auto nella fossa è stato un automobilista di passaggio. Purtroppo per il giovane non c’era più niente da fare. Matteo Moriani, che professionalmente aveva trovato la sua stabilità, stava mettendo su famiglia: la compagna è incinta. Oltre a lei, lascia la mamma, un fratello e una sorella.