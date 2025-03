Lutto nel mondo dell’associazionismo empolese: è morta Viorica Guerri

Empoli, 19 marzo 2025 – Lutto nel mondo dell’associazionismo empolese per la morte di Viorica Guerri, figura molto conosciuta e apprezzata per il suo lungo lavoro all’interno dell’Arci, per cui aveva curato la comunicazione. Aveva 53 anni e da tempo lottava contro una grave malattia.

Originaria di Vinci, aveva cominciato la sua attività da giovanissima all’interno del circolo di Petroio, dove continuava a lavorare come volontaria. Tra le tante attività merita di essere ricordato il suo ruolo come fondatrice, e presidente per un periodo, dell'associazione Agrado a Vinci e il lavoro al centro Life della Cgil di Empoli.

E’ stata la famiglia, tramite la sorella Laris, a dare notizia della scomparsa: "Stanotte mia sorella Viorica ci ha lasciato dolcemente, in punta di piedi come le era congeniale, con quella sua grazia naturale, senza dolore. Nell'ultimo mese mi ha affidato queste parole, da offrire a coloro che la conoscevano e amavano: "Non so quando finirà il mio percorso di vita terrestre, ma quando finirà, potrete trovarmi ugualmente, negli alberi, nel vento, nella musica, nella poesia, nei profumi... Vi amo tutti".

La salma sarà esposta alle Cappelle del Commiato da oggi alle 12.30, e il funerale si terrà venerdì 21 marzo alle ore 10 alla chiesa dell'Ospedale di Empoli. “Un ringraziamento speciale e tanta gratitudine alla Dottoressa Beatrice Galli e a tutto il meraviglioso staff dell'Hospice San Martino di Empoli, per la loro umanità, affetto e professionalità", si legge ancora nel messaggio della sorella..