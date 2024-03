Morelli alla conquista del Comune: "Una civica senza colori di partito"

"Siamo un movimento civico senza colore politico, formato da volenterosi e capaci cittadini che hanno deciso di mettersi a disposizione della comunità per dare vita ad un programma che guardi oltre "l’ordinario". E che ha come principi fondamentali la cooperazione e il rispetto degli altri e del territorio nel quale viviamo". Luciana Morelli ha così presentato “Montespertoli di Tutti“, la formazione preannunciata già nelle scorse settimane dall’ex-coordinatore di Forza Italia Giovanni Bigazzi. E della quale sarà proprio l’ingegnere quarantenne, nonché attuale consigliera comunale di Progetto Montespertoli, la candidata a sindaco: sarà quindi lei a sfidare il centrosinistra del primo cittadino uscente Alessio Mugnaini.

L’ufficialità è arrivata in occasione dell’8 marzo, per una coincidenza tutt’altro che casuale. Guai però a parlare di ’lista di centrodestra’. "La prima regola dello statuto che ci siamo dati è che si fa politica solo a livello territoriale – ha ribadito Morelli – vogliamo essere trasversali, andare oltre i partiti. Metto a disposizione il mio bagaglio culturale, la mia esperienza lavorativa e scientifica e le mie capacità organizzative. Per gestire da una parte l’operato ordinario della macchina amministrativa e dall’altra guardare oltre per far diventare questo Comune un’eccellenza della zona, senza lasciare indietro niente e nessuno. Montespertoli deve divenire un luogo accogliente dove vivere e ospitare chi voglia far parte del nostro tessuto sociale, abitativo, lavorativo e turistico".

Il programma elettorale definitivo sarà redatto nelle prossime settimane, recependo anche le ulteriori istanze che arriveranno dai cittadini e delle associazioni nel corso degli incontri con l’elettorato (che verranno fissati a breve). Iniziando però da un punto-cardine: il territorio.

"Cura del territorio, tutela dell’ambiente e sostenibilità ambientale saranno sicuramente dei punti centrali – ha aggiunto Morelli – ci sono poi esigenze specifiche della cittadinanza che vanno tutelate ed integrate: penso ad esempio ai giovani, alle imprese, ma anche ai turisti. Vogliamo un Comune che pensi sì all’ordinario, ma che abbia soprattutto una visione a lungo termine del futuro del paese: noi guardiamo già al 2029". Dall’altra parte della barricata, Mugnaini presenterà domani ai Lecci la sua ricandidatura. Mugnaini-Morelli quindi, al momento: la corsa elettorale è pronta ad iniziare.

g.f.