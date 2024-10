Montespertoli, basta il tocco di Lotti. Ed ecco il primo successo in trasferta

CERTALDO

0

MONTESPERTOLI

1

CERTALDO: Gasparri, Piochi, Signorini, Borboryo, Lastrucci (60’ Ciappi), Lebbaara, Zefi, Cito, Mearini, Corsi S. (42’ Cenni), Pieracci. All. Corsi M.

MONTESPERTOLI: Romano, Corradi, Liberati, Trapassi, Conti, Pecci, Rosi (74’ Vangi), Fiaschi (71’ Maltomini), Lotti, Anichini, Biliotti. All. Sarti.

Arbitro: Cornello di Firenze.

Rete: 9’ Lotti.

Note: Ammoniti Rosi, Corradi e Pecci.

CERTALDO – Basta una rete in avvio al Montespertoli per sbancare il Comunale di Certaldo. La firma è quella del giovane attaccante Lotti (nella foto), che a tu per tu con Gasparri lo trafigge con un preciso diagonale. Il Certaldo prova a reagire subito, ma al 17’ la conclusione dal limite di Pieracci indirizzata sul secondo palo viene sporcata in calcio d’angolo. Padroni di casa che tornano a farsi pericolosi prima della mezz’ora con Samuele Corsi, Romano ne neutralizza la conclusione dal limite troppo centrale e debole. Prima dell’intervallo per i viola valdelsani ci prova anche Mearini, solo esterno della rete. Nella ripresa il canovaccio tattico del match non cambia con il Certaldo che si incarica di fare la partita e il Montespertoli pronto a colpire in contropiede. Al 49’ per i locali è Piochi a non arrivare per una questione di centimetri sul bel traversone di Pieracci, mentre al 70’ ci vuole un provvidenziale intervento del portiere ospite per impedire il pareggio a Ciappi. L’ultimo sussulto del Certaldo arriva quasi allo scadere con Zefi, la cui conclusione esce di un soffio. Al fischio finale, quindi, la festa è tutta dei gialloverdi che centrano il primo successo esterno della stagione.