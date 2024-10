Montelupo Fiorentino, i lavori su Arno e Pesa

Firenze, 2 ottobre 2024 - Quella per i fiumi e torrenti del territorio comunale di Montelupo Fiorentino è una stagione di lavori che, cantiere dopo cantiere, sta volgendo al termine. A seguirli il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria prossimi al completamento sia sull’Arno che sulla Pesa. Sull’Arno siamo alle rifiniture per quanto riguarda la risagomatura della sponda sinistra in zona La Torre, dove il Consorzio di Bonifica è intervenuto con personale e mezzi propri, in accordo con il Genio Civile per movimentare la terra e sabbia accumulatasi per moltissimi anni, andando a ritrovare le antiche sistemazioni idrauliche in pietra e i percorsi golenali che saranno utili per passeggiate e future manutenzioni.

Ultime fasi anche per l’intervento sulla foce della Pesa in Arno, a Puntazza, dove il Consorzio di Bonifica è intervenuto per ripristinare le sponde danneggiate in prossimità delle ultime due briglie o salti idraulici del torrente; con l’occasione si è realizzata anche un’ampia rampa di accesso in alveo per favorire, anche in questo caso, sia la manutenzione del tratto e di altre emergenze idrauliche dell’area ma anche l’accesso al fiume per la fruibilità estiva da parte della popolazione; in accordo con l’Amministrazione Comunale la sistemazione delle opere idrauliche è stata pensata e realizzata in maniera tale da essere quanto più funzionale possibile al trattenimento della risorsa idrica; in altre parole per provare a mantenere quanto più a lungo possibile l’acqua superficiale nel tratto finale della Pesa, storicamente in sofferenza, anche per lunghissimo tempo, nei mesi estivi. Infine di nuovo sull’Arno è ancora in corso il lungo cantiere di stabilizzazione della sponda dell’Arno sotto la Villa Medicea de L’Ambrogiana, dove si sta lavorando alla ricostruzione dello sbocco di un fosso minore che insieme alle piene dell’Arno aveva causato un pericoloso cedimento di sponda; qui per un investimento complessivo di 700 mila euro dopo le prime fasi sta arrivando a compimento la realizzazione della scogliera e della struttura a gradoni secondo una soluzione concordata con la Soprintendenza e compatibile con il pregio paesaggistico dell’area. “L’attenzione che il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno ha posto nella manutenzione dei nostri corsi d’acqua risulta elemento dirimente al fine di elevare la qualità degli interventi – è il commento dell’assessore all’ambiente del Comune di Montelupo, Lorenzo Nesi – In questo caso opere rese sensibili dalla fragilità dell’ecosistema fluviale, dalla rilevanza storica del Compendio mediceo dell’Ambrogiana, e dall’esigenza di migliorare la fruibilità delle sponde, in particolare della spiaggetta naturale che si forma in estate in foce di Pesa, sono state effettuate con competenza ed estrema accortezza”.