Montaionesi nel mondo si raccontano in piazza

Un evento che riunisca i montaionesi che vivono all’estero o comunque cittadini del mondo originari di Montaione, per una serata di narrazione e rafforzamento del legame con le proprie origini. Ecco "Montaionesi nel mondo": un’iniziativa che si terrà in Piazza della Repubblica, durante la quale gli ex-montaionesi saranno invitati a raccontare le loro storie, il 26 luglio. Tra questi, particolare rilievo verrà dato a coloro che si sono distinti in ambito artistico o professionale. La rassegna inizierà alle 18, con una cerimonia di accoglienza alla presenza del sindaco Paolo Pomponi e degli assessori, accompagnata dall’esibizione della filarmonica Donizetti. Il talk show vero e proprio inizierà invece alle 21, con gli interventi degli emigranti presenti in loco e collegamenti video con chi invece non riuscirà ad esserci. Per un’iniziativa che rientra nell’Estate Montaionese 2024 e che l’amministrazione punta a quanto pare a far diventare un appuntamento fisso.