Monitoraggio costante delle frane: "Potenziata la manutenzione"

I recenti eventi meteo estremi hanno portato il Comune di Montespertoli a fare il punto sulla strategia per il contrasto al dissesto idrogeologico. Nell’ottica della prevenzione, infatti, l’Amministrazione comunale ha da anni attivato alcuni strumenti per tutelare il territorio e l’incolumità pubblica, a cominciare dal monitoraggio costante delle principali frane, quattro al momento. Inoltre, ha preso il via un’intensa campagna di ricerca di fondi esterni per la copertura economica degli investimenti in materia di dissesto idrogeologico, che ha consentito di mettere in sicurezza via Falagiana, un tratto di via Polvereto e una parte di via Poppiano. Procedono spedite pure le lavorazioni per il consolidamento del versante franoso di via Mimose. Il progetto ha un quadro economico di oltre 1 milione di Euro, coperti completamente da un contributo della Regione Toscana nell’ambito del Documento Operativo per la Difesa del Suolo.. La palificata è già stata completata, mentre è in corso di realizzazione la trave di testa che la collega per tutto lo sviluppo lineare della frana.

Contestualmente, la ricerca di fondi esterni ha interessato anche le linee di finanziamento nazionali e ha prodotto due risultati significativi: l’ottenimento di oltre 1.1 milioni di Euro per la messa in sicurezza della frana di via San Piero in Mercato, tra l’incrocio con via Trieste e quello con via Coli, e della frana di via Botinaccio, in corrispondenza con l’intersezione tra quest’ultima e via Turbone. Per procedere con la gara per l’affidamento dei lavori manca l’affidamento degli incarichi per la progettazione di dettaglio, che devono essere approvati.

"Lo sforzo di questi anni per il reperimento di fondi esterni per contrastare il dissesto idrogeologico è stato titanico – commenta il Sindaco, Alessio Mugnaini –. Il nostro territorio è fragile e richiede costante monitoraggio, sia per interventi strutturali sia per le piccole opere manutentive, sempre più urgenti. In quest’ottica abbiamo potenziato i mezzi per le manutenzioni stradali, in modo da garantire migliore e più continuativa presenza sul territorio. Molto ancora resta però da fare, soprattutto se pensiamo a situazioni croniche come quella della frana di via San Ripoli, ed è per questo che continueremo a fare richiesta a tutti gli enti possibili per sostenere questo nostro sforzo".