"Modelli di cura più efficaci" . Tavola rotonda

EMPOLESE VALDELSA

La salute sul territorio: servizi, presidi e rete sanitaria. Sono alcune delle tematiche che verranno affrontate nell’incontro in programma lunedì, alle 16, nella sede di Fondazione I Care, in via 1° settembre 43A. L’iniziativa è organizzata da Cgil Firenze, Cgil Spi Fucecchio e Fp Cgil Firenze. "L’obiettivo dell’iniziativa è definire modelli di sanità territoriali più efficaci – spiegano i promotori – Pertanto la funzione dell’ospedale di Fucecchio, la necessità di rafforzare le cure intermedie, la Casa di Comunità come punto unico d’accesso per i servizi di cure primarie e la presa in carico socio assistenziale delle persone rappresentano per la Cgil l’irrinunciabile priorità per un sistema di welfare che cambia e che deve modellarsi in base ai bisogni delle persone e dei cambiamenti demografici".

L’incontro sarà aperto dai saluti del responsabile della camera del lavoro di Empoli, Gianluca Lacoppola e dal sindaco Alessio Spinelli. L’introduzione è affidata a Fabio Gozzi, segretario Spi Cgil Fucecchio e Sabrina Leto segretaria Fp Cgil Firenze. Seguirà una tavola rotonda coordinata da Paolo Aglietti con Valerio Mari, direttore generale Asl Toscana centro, Enrico Sostegni presidente della Terza commissione Regione Toscana, Franco Doni, direttore Società della salute Empolese Valdelsa Valdarno Inferiore, Luigi Gori medico di medicina generale - Aft Empolese Valdelsa e Giancarla Casini della segretaria Cdlm Firenze.