Mobili, vestiario e oggettistica disponibili per chi ne avesse bisogno

EMPOLI

Anche il servizio del riuso e riciclo “Nonlobuttovia” dell’associazione ’Lilliput’ scende in campo per sostenere la popolazione colpita dalla drammatica alluvione in Toscana. E ricorda a chiunque avesse bisogno di mobili vari, materassi, divani, armadi oppure vestiario, scarpe, borse e oggettistica per la casa che c’è materiale a disposizione, pronto per aiutare chi è stato travolto dall’emergenza.

Per quanto riguarda i mobili al palazzo delle Esposizioni, piazza Guido Guerra, lato parcheggio alberato, Nonlobuttovia Mobili sarà aperto nei giorni: giovedì 9, domenica 19 e giovedì 23 novembre, dalle 10 alle 12.30 e, in via straordinaria per questa emergenza, previo contatto telefonico, al numero 370 3790973.

Per chi, invece, avesse bisogno di vestiario e oggettistica di vario tipo, il servizio sarà aperto domenica 12 novembre alla Vela di Avane, dalle 9.30 alle 12 e dalle 16 alle 18.30 (contatto telefonico 377 0951094; foto d’archivio).