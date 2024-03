"Miss Mamma 2024". Chi è Chiara, l’infermiera montespertolese alle finali nazionali

Montespertoli (Firenze), 28 marzo 2024 – “Ho partecipato a Miss Mamma anche su consiglio di mia cugina, che mi ha spinto a provarci. Sono davvero felicissima di questo successo, che voglio dedicare ai miei figli Dario e Diego e a mio marito". Chiara Peruzzi, infermiera trentaquattrenne di Montespertoli, è la mamma più bella di tutte. Questo è se non altro il verdetto emesso pochi giorni fa dalla giuria del concorso "Miss Mamma Italiana 2024", al termine della selezione toscana che si è svolta a San Giuliano Terme.

Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una serie di prove di abilità: canto, ballo illustrazione di ricette gastronomiche, esecuzione di esercizi ginnici e prove creative ed artistiche. Chiara ha gareggiato nella categoria anagrafica riservata alle donne fra i 25 e i 45 anni d’età. E si è piazzata al primo posto, qualificandosi oltretutto per la fase nazionale del concorso di bellezza che dovrebbe tenersi a Bellaria Igea Marina il prossimo settembre. Per lei non si tratta inoltre di una novità a livello assoluto, quanto di una sorta di ritorno. "Da giovanissima avevo partecipato più volte a vari concorsi di bellezza. Nel 2013 presi parte ad esempio alle selezioni di Miss Mondo e ho in generale un ricordo molto positivo di quelle esperienze, che mi hanno permesso di conoscere persone splendide – ha ricordato Peruzzi – avevo poi deciso di smettere per concentrarmi sugli studi universitari prima e sul lavoro poi: non era facile riuscire a conciliare tutti gli impegni, a maggior ragione dopo essermi sposata ed essere diventata madre. Vincere è stato come tornare sui miei passi e riscoprire una parte di me. Mi ero rimessa in gioco semplicemente per divertirmi e anche per questo non posso non essere felice dell’esito".

E adesso che il ghiaccio è stato nuovamente rotto, Chiara non sembra intenzionata a chiudere di nuovo la porta a quel mondo che fino ad un decennio fa rappresentava la sua vera passione, ritagliandosi magari fra lavoro, casa e famiglia uno spazio per sfilare. Iniziando proprio dalla "manche" conclusiva di Miss Mamma Italiana. "Adesso che sono tornata – ha concluso la diretta interessata –, ci voglio credere davvero. Staremo a vedere".