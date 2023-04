Misericordia Nuovo mezzo e progetti futuri

Più di 130 anni a servizio della popolazione ed una rinnovata presenza sul territorio. La Misericordia di Limite sull’Arno integra i propri servizi ed inaugura un mezzo attrezzato di trasporto. Fondata nel 1889, con una lunga storia di impegno e volontariato alle spalle, la Misericordia si mette a servizio della cittadinanza con nuovi progetti in ambito sanitario e sociale grazie ad un parco automezzi appena inaugurato. Alla Pieve di Limite sull’Arno è stato presentato infatti nei giorni scorsi il nuovo mezzo per trasporto ed accompagnamento di persone affette da difficoltà motorie e non autosufficienti, attrezzato con pedana per la salita e discesa, utile a garantire un servizio sicuro e di qualità per gli interventi di soccorso sanitario.

La vettura – in ricordo di Venio Zucchi, presidente per tanti anni della Misericordia di Limite sull’Arno – è stata benedetta dal parroco Don Franco Sgrilli con l’augurio che "possa contribuire ad integrare e completare i servizi sanitari della zona e rispondere con sempre maggiore efficienza alle richieste e alle necessità dei concittadini". L’acquisto del mezzo è stato possibile grazie all’importante finanziamento della Fondazione Cr Firenze a seguito della prima edizione del bando “Trasport-habile“. Intanto le iniziative per l’associazione proseguono con successo; è stata completata la campagna di iscrizioni per il servizio civile universale che ha portato nuova linfa alla squadra proprio grazie alla presenza di nuovi giovani volontari.