Raid alla Misericordia: 3mila euro di danni. “E’ il quinto episodio in sei mesi”

Empoli, 12 marzo 2024 – Raid nella notte tra venerdì e sabato scorso alla mensa-bar della Misericordia di Empoli. Ignoti hanno danneggiato due porte di ingresso in vetro rinforzato, probabilmente per introdursi all'interno e rubare qualcosa. Hanno tentato di sfondare la porta principale con il coperchio di un tombino raccolto nelle vicinanze e l'altra porta a fianco con un cacciavite, senza riuscire ad aprirsi un varco. Il danno stimato, però, sarebbe di circa tremila euro.

Si tratta, fanno sapere dall'associazione, del quinto episodio in circa sei mesi. Negli altri casi i ladri sarebbero riusciti a entrare e portare via bibite, cibo e il fondo cassa. “Tutta la nostra solidarietà alla Misericordia di Empoli, il cui bar-mensa è stato preso di mira nei giorni scorsi dai vandali. E non è la prima volta”. Così il presidente del Coordinamento delle Misericordie dell'Area fiorentina Andrea Ceccherini. “Ogni atto vandalico è deplorevole - dice Ceccherini - ma è ancora più vergognoso se diretto contro chi, con impegno quotidiano, si dedica ad aiutare gli altri”.