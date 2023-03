Miniati racconta “Las Sinsombrero“

Torna al Mmab di Montelupo lo "Speaker’s corner", lo spazio dedicato a tutte le persone che hanno qualcosa da dire. Un’opportunità per fare nuove conoscenze e arricchirsi dal punto di vista culturale. Il nuovo incontro è in programma sabato pomeriggio alle 17 con Marianna Miniati (nella foto), che racconterà il suo libro intitolato "Las Sinsombrero". Sfide, pregiudizi inconsapevoli, aspirazioni, patriarcato, morali conservatrici, lotte per l’affermazione di se stesse, desiderio di libertà nella propria essenza. Quelle de "Las Sinsombrero" sono storie che da un secolo si riflettono nel quotidiano di ogni donna nel liberare la sua voglia creativa, come aprire un blog, reinventarsi e promuovere la propria attività o la cultura tramite Facebook, Instagram, YouTube. Seppur dimenticate nel corso degli anni, in quel modello di donna nuova che stava allora prendendo forma nel vecchio e nel nuovo continente, le cui caratteristiche, quali lo spirito di modernità e di rottura nei confronti di una cultura e di una società ancora fortemente ancorate a parametri patriarcali limitanti qualsiasi accesso, la loro forza funge da ispirazione alle attuali generazioni di donne. Per informazioni chiamare lo 0571 1590301 o scrivere a [email protected]