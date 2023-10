Militari alle Cerbaie. Nuova raccolta firma

La Lega di Fucecchio organizza per venerdì dalle 9 alle 19 una giornata intera di raccolta firme per la tutela dell’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Il gazebo per formare sarà nell’area a parcheggio di fronte al supermercato Coop. La Lega chiede l’impiego dei militari con funzioni di agenti di polizia dell’operazione Strade Sicure per tutto il territorio ma soprattutto per le zone collinari delle Cerbaie. Chiede anche la certezza e l’effettività della pena, senza sconti e permessi vari. Inoltre tra le richieste anche l’ inasprimento delle pene per gli spacciatori di sostanza stupefacenti. La petizione che sarà consegnata al sindaco di Fucecchio e al Prefetto di Firenze, è già stata sottoscritta in presenza, da centinaia di cittadini e la raccolta firme andrà ancora avanti. Marco Cordone, segretario della Lega: "Come forza politica presente sul territorio, proponiamo a tutta la cittadinanza questa petizione per la tutela dell’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini".