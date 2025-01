Micam 2025 celebrerà i veri ’Game Changers’ della calzatura

Per il settore calzaturiero si sta avvicinando uno degli appuntamento più strategici per tastare il polso del mercato. Dal 23 al 25 febbraio, Fiera Milano si prepara ad accogliere Micam Milano 2025, la più prestigiosa manifestazione internazionale dedicata al mondo della calzatura. Con una nuova campagna di comunicazione dal titolo "Game Changers". Giovanna Ceolini presidente di Assocalzaturifici ha detto: "Abbiamo deciso di dedicare la comunicazione istituzionale della manifestazione, alle persone straordinarie che animano dall’interno il settore calzaturiero con una maestria, una competenza e una sapienza che lasciano il segno. I calzaturieri sono i custodi di una tradizione antica, ma al tempo stesso i protagonisti di un’innovazione costante- Sono loro a riscrivere le regole del gioco. È per questo che vogliamo celebrarli come veri e propri ‘Game Changers’, ponendo questo concetto al centro della nuova campagna di comunicazione".