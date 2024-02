Mezzo secolo d’amore. Da una mostra al libro

Una mostra fotografica sulla storia dei matrimoni celebrati fino al 31 dicembre del 1979 nel territorio comunale di Cerreto Guidi, che culminerà poi in un vero e proprio libro. E’ il progetto al quale sta lavorando il Centro di Documentazione Tradizioni Popolari Empolese – Valdelsa, su incarico dell’amministrazione comunale. L’intento del progetto, che prevede il coinvolgimento dei cittadini, è quello di realizzare un’esposizione fotografica e un volume per ripercorrere la storia di Cerreto anche attraverso gli sposalizi, recuperando fotografie di oltre quarantacinque anni fa. E adesso che l’incarico per la fase finale dell’iniziativa è stato affidato, nelle prossime settimane potrebbero esserci novità.