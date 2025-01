Metti una sera a cena con le poetesse

Tutto pronto a La Corte degli Accorti di Castelnuovo d’Elsa (via della Repubblica 6/B - angolo Vicolo del Risorgimento) per il primo appuntamento del nuovo anno. Domenica 12 gennaio alle 18 ad aprire le danze di questo 2025 sarà un incontro dedicato alla nobile arte della poesia. Una serata da vivere in compagnia di Valentina Bagni (nella foto) e Patrizia Villa che faranno scoprire al pubblico i loro modi di vivere la poesia. Entrambi i libri che porteranno alla Corte sono nati nell’anno appena concluso: "Riparo" di Valentina Bagni (Eretica Edizioni) e "Punctum" di Patrizia Villa (Persephone Edizioni) sono entrambi delle raccolte poetiche che hanno punti di partenza e di arrivo diversi, ma che tentano ugualmente di afferrare l’indicibile attraverso le parole suggerite da sguardi insoliti e attenti. Patrizia Villa, livornese da sempre impegnata nel sociale ed appassionata del mondo dell’arte, dedica i suoi componimenti a storie di donne mentre nei versi di Valentina Bagni, cantautrice empolese, emerge l’orgoglio per le radici contadine: un legame profondo con la terra che nutre il senso di appartenenza alla natura. Come di consueto, poi, la serata proseguirà insieme alle artiste con la cena condivisa, a cui ciascun spettatore potrà contribuire con cibi e bevande portate da casa. Per le prenotazioni è possibile scrivere a [email protected].