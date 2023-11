Messe e liturgie. Gli orari ora sono on line

Quando c’è la messa? Per le parrocchie di Vinci e di Capraia e Limite è ora attivo un nuovo sistema online per consultare gli orari. La Diocesi di Pistoia spiega che sul sito diocesano "non è affatto semplice mantenere aggiornati gli orari di più di 150 parrocchie". Un’impresa complicata che però non ha scoraggiato don Andrea Mati, parroco di Casalguidi con trascorsi da ingegnere e il pallino dell’informatica. Il risultato è una nuova sezione del sito diocesano tutta dedicata agli orari delle messe. Le parrocchie possono essere rintracciate per comune o vicariato di appartenenza, è anche possibile consultare gli orari con la maschera di ricerca o anche selezionando le principali feste del calendario liturgico. "Ecco messe.diocesipistoia.it - spiega don Mati - il nuovo sito è inserito e raggiungibile da quello della diocesi (www.diocesipistoia.it). Sul sito sono segnalate le celebrazioni eucaristiche secondo i luoghi e i tempi; la funzione ‘quando’ permette la ricerca per data e fascia oraria e fa riferimento alle singole chiese. La funzione ‘dove’ ricerca le chiese o le parrocchie in base all’appartenenza civile o ecclesiale e tiene conto della localizzazione geografica particolarmente utile per chi si trova in luoghi meno familiari e accede da dispositivi mobili. In primo piano ci sono le feste locali più significative nel desiderio di mettere in evidenza queste belle occasioni che con la loro tradizione storica concorrono sempre a tenere vivo il senso di appartenenza comunitario". Per aggiornamenti e segnalazioni c’è anche un indirizzo mail: [email protected] Andrea Ciappi