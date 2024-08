Mercato ville di lusso. Tenute e case storiche. Le occasioni da sogno si trovano tutte qui

Perle del territorio in vendita. Ville di pregio, castelli e dimore storiche a cui fanno corona lecci, uliveti e iconici cipressi. Residenze d’epoca esclusive dove vivere il sogno della Toscana autentica. Quella che tutto il mondo ci invidia. Immobili incastonati tra dolci colline e borghi di piccole dimensioni dai quali poter raggiungere le grandi città senza troppe difficoltà. Ettari di terreno dove potersi dilettare con i vigneti. Per non parlare degli annessi; piscine, cantine, giardini. E’ tutto vero ed è… qui. Benvenuti nell’Empolese Valdelsa del lusso, un mercato immobiliare dinamico e, a quanto pare, ricco di offerte. Almeno stando agli annunci al momento consultabili sul web. Se è vero che sognare non costa niente, per acquistare invece ci vogliono milioni di euro. Minimo due, per la precisione. I listini? Per alcuni annunci i prezzi schizzano fino a cinque milioni di euro. E’ il budget necessario per avere le chiavi di un noto agriturismo di Vinci, una proprietà del XVI secolo parte di un antico borgo medievale risalente al 1152, un tempo appartenuto alla nobile famiglia degli Uguccioni, Priori delle Arti al tempo dei Medici. La villa in questione, immersa tra i filari di viti, è arricchita da una cappella impreziosita da un dipinto attribuito ad Antonio Mini, allievo e assistente di Michelangelo.

Ed è solo il primo dei tesori tornati sul mercato. La mappa del lusso tocca ancora le colline di Vinci: per due milioni di euro, si potrà chiamare ’casa’ un migliaio di metri quadrati di spazi in una maestosa dimora suddivisi tra villa padronale (costruita nell’Ottocento) e altri annessi. Sognare si può anche a Empoli, dove gli investitori senza troppi limiti al portafogli possono considerare l’acquisto di 750 metri quadrati di villa edificata nei primi del ‘900 e contornata da 1.800 metri quadrati di parco. Una dimora di charme che ha addirittura una Spa oltre all’ascensore per muoversi tra i locali e il portierato.

Ancora a Empoli si trova attualmente in vendita un complesso composto da più volumi risalenti all’800. Affreschi, pavimenti in cotto e travi a vista. Si faccia avanti chi può: due milioni e trecentomila euro la richiesta per l’acquisto. Ma l’acquirente in questo caso dovrà considerare la ristrutturazione per riportarla agli antichi fasti. La struttura - con 5mila metri di parco punteggiato da 150 piante di ulivi e due ettari di vigneti - presenta tutte le caratteristiche necessarie per essere trasformata in un lussuoso resort.

Stesso budget per un’altra storica proprietà empolese (risale al ‘700, ha i soffitti a cassettone e ampi saloni affrescati) in cerca di un nuovo proprietario. Non meno appetibile è la Valdelsa, dove il sogno vale 5milioni di euro per un complesso del ‘700 suddiviso tra villa padronale, cantine e fienile. Con tanto di palestra attrezzata, una sauna e una sala musica con angolo bar. Il parco ha la zona jacuzzi, un oliveto secolare e un’area boschiva. La chicca? Completano la proprietà una rimessa auto e un “giardino degli odori“. Ha addirittura l’area parking con le colonnine per le auto elettriche l’immobile in vendita per 3 milioni di euro a Montaione; 2mila metri quadrati di interno e 62 ettari. Oltre alla piscina, un campo da tennis immerso in una riserva di caccia di 43 ettari. Per chi ha la forza economica di poterci credere, progettando un futuro nell’ambito turistico, a Certaldo la richiesta è di tre milioni e duecentomila euro per l’acquisto di un agriturismo di pregio con piscina a sfioro, vigneto, uliveto, campo da bocce e un comodo parcheggio. Il fiore all’occhiello della tenuta? L’efficienza energetica: grazie ai pannelli solari, l’immobile gode di autonomia energetica. Giusto per non farsi mancare niente.