Mercato, ora è scontro politico. Sotto attacco sindaco e assessore: "Qui non ci sono giustificazioni"

Il mercato settimanale che ha dovuto fare uno stop per la messa in sicurezza di piazza XX settembre dopo la caduta di un albero spinto dal vento su una macchina, diventa terreno di scontro politico. E’ Forza Italia ad attaccare ancora la sindaca Donnini per non aver vagliato, secondo gli azzurri, quelle che potevano essere altre soluzioni. "Riguardo alla precisazione dell’amministrazione comunale su alcuni dei motivi che non hanno permesso lo spostamento del mercato in piazza Moro, in particolare la mancanza dei servizi igienici ed aree di sosta, ci preme sottolineare – dice il capogruppo Simone Testai – che nella Buca del palio, adiacente piazza Moro, ci sono da decenni i servizi igienici in muratura che vengono utilizzati per gli eventi ippici, per le manifestazioni che venivano organizzate in quell’area, e vennero utilizzati quando 11 anni fa il mercato venne spostato in piazza Moro".

"Per quanto riguarda invece le aree di sosta la soluzione è sempre a pochi passi dall’area, ossia la parte superiore della parte della Buca come viene fatto da decenni per la fiera di novembre – aggiunge Testai –. Ci dispiace che un assessore, anche se da pochi mesi al servizio della comunità fucecchiese, non abbia valutato queste possibili soluzioni o non conosca ancora bene questi luoghi. Cogliamo inoltre l’occasione per chiedergli dove sono le aree di parcheggio ed i servizi igienici relativi al mercato in piazza XX Settembre, perché non ci risulta siano presenti servizi igienici e parcheggi alternativi alla piazza occupata dal mercato, se non piazza Salvo D’acquisto che risulta equidistante tra piazza XX settembre e piazza Aldo Moro".

"Direi piuttosto che questa amministrazione ha dato in così breve tempo – chiosa Testai – un’ulteriore riprova della propria incapacità nel gestire le più elementari funzioni pubbliche".

Proprio l’assessore Padovani aveva specificato che nuova area mercato, che sia questa piazza Aldo Moro o altra area, "devono anche essere predisposte delle aree dedicate ai parcheggi, allo smaltimento dei rifiuti, ai servizi igienici, nonché tutte le misure per garantire la sicurezza e l’accesso dei mezzi di soccorso, per tutelare la sicurezza sia dei lavoratori che dei clienti".