Mercantia torna con cinque novità E l’omaggio a chi sta dietro le quinte Il tema di quest’anno è la speranza

Partiamo dalle cinque grandi novità. Un sito web aggiornato, di facile navigazione e tradotto anche in lingua inglese. E poi una nuova grafica, con l’immagine della locandina realizzata grazie all’intelligenza artificiale, "quando ancora se ne parlava poco. Segno che quando nasce qualcosa, noi ci siamo". Il ritorno a cinque giorni pieni, dopo edizioni più snelle causa pandemia. Biglietti ridotti e prezzi popolari per andare incontro alle famiglie. E infine un canale social in più: per l’edizione 2023 "Mercantia" sbarca anche su Tik Tok. Sono tanti gli ingredienti innovativi del grande festival del quarto teatro, che andrà in scena dal 12 al 16 luglio a Certaldo. Spettacoli di danza, musica, giocoleria, equilibrismo, ma anche esibizioni circensi, installazioni, artigianato. Mercantia torna nel segno dello stupore, della magia e dell’immaginazione invadendo strade e piazze, giardini e cripte del borgo medievale. Sono doppi i motivi per festeggiare. Ad illustrarli è il sindaco Giacomo Cucini. "Tagliamo quest’anno il traguardo dei 35 anni. Un compleanno importante, un successo per niente scontato dato dalla capacità ogni volta di sapersi rinnovare. Torniamo al format pre pandemia". Aggregazione e coinvolgimento i temi chiave. "Rispetto all’anno scorso recuperiamo un giorno in più, quello di domenica, dando la possibilità alle famiglie di venirci a trovare in un giorno di svago e di riposo. E anche i prezzi dei biglietti resteranno quelli stabiliti durante la pandemia".

L’offerta è ricca, ma senza aumentare i costi per il visitatore. A svelare il tema guida Alessandro Gigli. "Pomettiamo stupore e meraviglia - confessa il direttore artistico - Il tema è la speranza. Non è facile oggi continuare a sognare ma Mercantia ci riesce. Ci farà ancora una volta innamorare con artisti in arrivo da tutto il mondo". "L’obiettivo - dice Clara Conforti, assessore alla Cultura - sarà rendere omaggio alle tante donne e uomini che in 35 anni si sono impegnati per rendere il festival riconosciuto a livello internazionale. Dietro le quinte e in scena". Spazio anche al ricordo dello scrittore Italo Calvino in occasione del centenario dalla nascita. "Per celebrare la sua leggerezza pensata, l’ironia e il disincanto, la voglia di emozionarsi e divertirsi ma anche di riflettere". Nel 2019 furono quasi 40mila le presenze. "Proveremo a superarci".

Ylenia Cecchetti