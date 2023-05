"Meno servizi? Ci sono più costi"

EMPOLI

L’obiettivo del servizio di Salute mentale adulti è di attuare interventi mirati alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi psichici in età adulta (maggiore di 18 anni), attraverso prestazioni ambulatoriali, domiciliari terapeutiche-riabilitative e socio-riabilitative, compresi programmi di reinserimento sociale e lavorativo, di supporto all’abitare in autonomia. L’équipe della Unità funzionale di salute mentale è multi professionale. "Una macchina così complessa e articolata necessita di un’attenta manutenzione delle risorse umane – spiega il dottor Granati –. Una peculiarità dei servizi di salute mentale è che il peggioramento della qualità della risposta non comporta soltanto un peggioramento della salute e della qualità di vita dei nostri utenti (cosa in sé già grave), ma anche un aggravamento del peso assistenziale per tutta la comunità. Paradossalmente, nel nostro ambito l’efficacia dei nostri interventi (nel senso del miglioramento della qualità di vita) va di pari passo con l’efficienza (nel senso di minore costo per utente). È essenziale che la sostituzione del turn over in tutte le figure professionali sia mantenuto, perché non si crei una pericolosa coincidenza di riduzione delle attività, aumento dei costi e di burn out degli operatori".