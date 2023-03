Memoria e tanto dolore "Una targa per ricordare"

Il ricordo di tutte le vittime del Covid19 e l’omaggio all’impegno di tutti gli operatori sanitari, dei volontari e dei cittadini che hanno reso aiuto alla popolazione nel periodo della pandemia. Montespertoli non dimentica. E consegna questa pagina alla storia. "Per non dimenticare i concittadini deceduti durante la pandemia di Covid19 e per rendere grazie all’impegno di tutti gli operatori sanitari, di tutti i volontari e di tutti i cittadini che uniti nella solidarietà hanno reso aiuto alla popolazione tutta", si legge nella frase incisa su una targa commemorativa scoperta ieri al termine di una breve ma toccante cerimonia. La comunità di Montespertoli ha pianto, a causa del Covid19, 27 concittadini e vuole non dimenticarli mai. "Oggi non siamo qui per rimandare indietro le lancette della nostra storia, siamo qui perché le ricorrenze servono a trarre insegnamenti. In questi anni abbiamo imparato che nessuno può salvarsi da solo e che solo la solidarietà deve guidare ogni giorno le nostre scelte e il nostro operato - ha detto il sindaco Alessio Mugnaini –. Oggi abbiamo reso omaggio a chi ci ha lasciato e a tutti coloro che hanno sostenuto la nostra comunità". Alla cerimonia hanno partecipato le associazioni di volontariato del territorio, alcuni medici di famiglia ed anche alcuni operatori della Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia in rappresentanza dei propri colleghi, durante la cerimonia sono stati proiettati due video per raccontare i momenti più duri vissuti tra dolore, stanchezza e gioia che solo l’attività del servizio verso il prossimo sa coniugare assieme.