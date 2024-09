E dopo il matrimonio tutti al supermercato: gli sposi fan della spesa spopolano sul web

Castelfiorentino, 10 settembre 2024 – Lo sposo è da sempre un fan di supermercati e offerte. Una passione particolare, per la quale gli amici lo prendono spesso in giro. E allora, niente di più autoironico che andare alla Coop subito dopo il matrimonio per una serie di foto insolite e che hanno spopolato sul web. Accade al punto vendita di Castelfiorentino.

E’ qui che, una volta pronunciato il sì, Lisa D’Urso e Daniele Pitruzzella si sono recati insieme agli invitati e alle damigelle. Per una serie di foto ricordo che non sono passate inosservate sui gruppi Facebook locali. Un modo insolito per festeggiare il matrimonio e che ha incuriosito anche gli avventori che in quel momento si trovavano nel punto vendita.

Dopo la spesa, la festa per le nozze di Lisa e Daniele è proseguita con il classico banchetto nuziale e la festa.