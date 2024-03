Masolino eterno. Una mostra per raccontarlo

Due luoghi di cultura iconici che si preparano a splendere, accogliendo un evento artistico significativo per la città. Dal 6 aprile al 7 luglio, il Museo della Collegiata di Sant’Andrea e la Chiesa di Santo Stefano a Empoli saranno teatro di una straordinaria mostra dedicata a Masolino da Panicale (1383/84 - 1436/40), autore che, a lato di Masaccio e del Beato Angelico, ha contribuito in maniera decisiva all’avvio della pittura rinascimentale a Firenze nel Quattrocento e che proprio a Empoli ha vissuto uno dei momenti decisivi di crescita stilistica. A 600 anni dalla realizzazione del Ciclo della Vera Croce per la chiesa di Santo Stefano, la mostra raccoglie il maggior numero di opere, mai presentato finora, dell’autore. Obiettivo della rassegna è ricostruire il contesto culturale in cui si mosse Masolino, i cui lavori saranno affiancati da quelli di pittori che condividevano la sua stessa apertura verso nuove soluzioni stilistiche, quali Lorenzo Monaco, Gherardo Starnina, Giovanni Toscani e altri. Dopo le festività di Pasqua, dunque, aspettando i ponti del 25 aprile e del 1 maggio, un’importante occasione di promozione del territorio dal punto di vista artistico, storico e culturale. La mostra dal titolo "Empoli 1424. Masolino e gli albori del Rinascimento", promossa e organizzata dal Comune di Empoli e dalla Fondazione CR Firenze, con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze, è diretta da Cristina Gelli e curata da Andrea De Marchi, Silvia De Luca e Francesco Suppa. I visitatori potranno apprezzare non solo opere conservate a Empoli, ma anche altre provenienti da prestigiose istituzioni. L’esposizione si tiene, come detto, in occasione del 600° anniversario della realizzazione di uno dei capolavori di Masolino, concluso proprio nel 1424, ovvero il ciclo di affreschi con le Storie della vera Croce per la cappella della Compagnia della Croce nella chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani a Empoli, di cui restano ancora dei frammenti e delle sinopie molto importanti. La mostra sarà visitabile dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 18. Il costo del biglietto intero è di 13 euro e potrà essere acquistato direttamente al Museo della Collegiata, in piazzetta della Propositura, e al Chiostro degli Agostiniani di via dei Neri.