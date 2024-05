Masolino e oltre. Beato Angelico secondo Strehlke

EMPOLI

Tutto pronto per il primo appuntamento con il ciclo di conferenze, organizzato a latere della mostra “Empoli 1424. Masolino e gli albori del Rinascimento“, promossa e organizzata dal Comune di Empoli e dalla Fondazione CR Firenze, in corso fino al 7 luglio al Museo della Collegiata di Sant’Andrea e alla Chiesa di Santo Stefano a Empoli. Venerdì prossimo alle 18 al Cenacolo degli Agostiniani il relatore sarà il conservatore emerito del Philadelphia Museum of Art, Carl Brandon Strehlke. Rifacendosi alla presenza in mostra della tavola raffigurante la Madonna col Bambino, in prestito dal Museo Nazionale di San Matteo di Pisa, dipinta da Beato Angelico verso il 1422 in un momento di grande vicinanza a Masolino da Panicale, lo storico dell’arte tratterà degli anni giovanili del celebre artista. Si può dire che Beato Angelico ha avuto due giovinezze: una primaverile, prima di diventare un frate domenicano e una estiva quando, iniziando la sua vocazione religiosa, ha dipinto tre pale d’altare per il convento di San Domenico a Fiesole. L’intervento di Strehlke approfondirà queste due stagioni giovanili del pittore quella di Guido di Pietro, il suo nome secolare, e quella di Fra Giovanni, in relazione con gli artisti rappresentati nella mostra empolese e soprattutto Lorenzo Monaco e Masolino.

Carl Brandon Strehlke, conservatore emerito del Philadelphia Museum of Art, ha curato le collezioni di arte italiana del Brooklyn Museum of Art, Yale University Art Gallery, National Gallery of Art ed è stato docente di storia dell’arte italiana presso istituti universitari italiani, inglesi e statunitensi. Autore di numerose pubblicazioni, saggi, e articoli, ha curato diverse mostre sull’arte italiana del Rinascimento, fra cui “Pontormo, Bronzino and the Medici: The Transformation of the Renaissance Portrait in Florence” (Philadelphia Museum of Art, 2004-2005) e “Fra Angelico and the rise of the Florentine Renaissance” (Museo del Prado, 2019). Il calendario completo delle conferenze è disponibile sul sito www.empolimusei.it.