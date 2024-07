Mascherine, via l’obbligo: "Ma guardia ancora alta"

EMPOLESE VALDELSA

Stop all’obbligo delle mascherine all’interno dei reparti ospedalieri e delle residenze socio sanitarie che ospitano pazienti fragili: il loro utilizzo sarà demandato alla valutazione dei direttori sanitari. A prevederlo è la nuova circolare del ministero della Salute, in vigore dal 1 luglio. "Siamo felici che anche questo ultimo obbligo sia venuto meno. Lo siamo sia per i nostri ospiti sia per i nostri operatori – esordisce la direttrice della Rsa Il Castello di Montelupo Fiorentino, Simona Mannucci – I nostri anziani hanno bisogno di riconoscerci e di sentire bene quando ci rivolgiamo a loro. Con le mascherine era oggettivamente più difficoltoso". Un obbligo in meno ma un’attenzione in più. "Nella struttura abbiamo sempre a disposizione le mascherine che i nostri operatori devono indossare se non stanno bene, per esempio se sono raffreddati". All’interno della Rsa montelupina tutte le attività sono riprese regolarmente. Resta al momento in vigore la regola delle visite su appuntamento. "Per il momento chiederemo ancora ai familiari degli ospiti di telefonare quando vogliono venire a far visita ai parenti. Lo facciamo – spiega la direttrice – per non creare affollamento e garantire un adeguato distanziamento. Tuttavia, non escludiamo di ripristinare l’accesso libero".

Anche alla Rsa Vincenzo Chiarugi di Empoli la prudenza continua a farla da padrone. "Abbiamo recepito la circolare, ma stiamo valutando se continuare a fare indossare le mascherine almeno fino alla fine dell’anno – fa sapere il nuovo responsabile della struttura, Luca Manca – Su questo tema ci confronteremo anche con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico del lavoro. Per il momento ai visitatori chiederemo di indossare le mascherine, che possiamo fornire direttamente noi. Nei reparti dove sono le persone più fragili vengono usate sempre le Ffp2. Benché il Covid non sia più un grosso pericolo, dobbiamo sempre prestare attenzione, perché è ancora in circolazione. La settimana scorsa è partito un piccolo focolaio: un ospite e tre operatori sono risultati positivi. Non ci sono state conseguenze perché erano tutti vaccinati. L’infezione è stata ben gestita applicando il protocollo sanitario. Tuttavia, credo che anche quest’inverno sia utile continuare a indossare il dispositivo di protezione individuale".

Irene Puccioni